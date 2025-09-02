Piratas se impone a Yankees en emocionante jornada de béisbol

Piratas rompió la quiniela de la fecha 7 de la Liga de Béisbol Gilberto Felán al derrotar en ambos encuentros a los hasta entonces líderes Yankees, en doble cartelera que disputaron el domingo en el campo 3 del Deportivo AHMSA.

Los filibusteros mostraron su mejor versión en lo que va de la campaña y se apuntaron 2 valiosos triunfos para mejorar su marca a 7 ganados y 7 perdidos, mientras que los bombarderos cayeron del primer lugar del standing, con marca de 10-4.

En el primer duelo, los Piratas pegaron temprano con un rally de 5 carreras en la primera entrada y terminaron venciendo a Yankees por apretada pizarra de 8-7.

Armando Lucio contribuyó con cuadrangular de 2 carreras en la segunda entrada y Pedro Delgado timbró en la tercera para redondear la ventaja de los filibusteros; a su vez, la novena de Filiberto Orozco respondió en el tercer rollo con racimo de 5 anotaciones, luego Alex Arce anotó una más en la tercera, y Ariel de León pegó cuadrangular solitario en la quinta tanda para recortar la diferencia.

El lanzador Juan Carlos Sánchez se llevó la victoria tras completar toda la ruta, mientras que Alex Arce cargó con el revés, tirando todo el juego.

COMPLETAN LIMPIA CON PALIZA

En el segundo compromiso, los Piratas exhibieron una ofensiva certera y superaron a Yankees por una holgada diferencia de 11-5, para consumar la limpia.

Ramón Ibarra destacó en la caja de bateo al pegar de 2-2, con un par de anotaciones, mientras que Osvaldo Hernández conectó de 4-2 y timbró en 3 ocasiones para comandar la artillería filibustera, la cual produjo 3 carreras tanto en la tercera como en la quinta entrada, y en el sexto episodio sentenció el resultado con un rally de 4 anotaciones.

En la serpentinera, Félix Loya brilló con una labor dominante de 7 innings que le otorgó la victoria, mientras que Emilio Valdez se llevó la derrota.