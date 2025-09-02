Fecha FIFA de septiembre clave para clasificación al Mundial 2026

Mundial 2026: 13 selecciones ya están clasificadas y en septiembre podrían sumarse más

A menos de un año para que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará el 11 de junio, el proceso de clasificación avanza a toda marcha en las distintas confederaciones. Hasta el momento, 13 selecciones nacionales ya han asegurado su boleto, y se espera que durante la Fecha FIFA de septiembre se sumen más equipos rumbo al torneo que, por primera vez en la historia, contará con 48 participantes.

Las sedes, los primeros clasificados

Como países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá fueron los primeros en obtener su pase automático al Mundial. Esta será la primera edición en la que el torneo se dispute de forma conjunta en tres naciones, lo que también ha implicado una reorganización del formato de competencia y clasificación.

Mientras tanto, la Selección Mexicana se encuentra concentrada en Oakland, California, como parte de su preparación para los próximos amistosos y competencias oficiales.

África: varias selecciones podrían asegurar su pase en septiembre

En la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el sistema otorga nueve plazas directas para los ganadores de cada grupo en la fase de clasificación. Durante la doble jornada de septiembre, selecciones como:

Marruecos

Egipto

Túnez

Argelia

Cabo Verde

Ghana

Sudáfrica

Costa de Marfil

... podrían acercarse o incluso asegurar su clasificación matemática, dependiendo de los resultados. Los mejores segundos lugares disputarán una ronda de Semifinal y Final, cuyo ganador irá al Repechaje Intercontinental.

Asia: últimos boletos se decidirán en octubre

En la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), los procesos eliminatorios están cerca de concluir. Equipos como:

Qatar

Emiratos Árabes Unidos

Omán

Arabia Saudita

Irak

Indonesia

... se encuentran en competencia por los dos cupos directos restantes y un lugar en el Repechaje intercontinental. La definición llegará hasta octubre de 2025, cuando se dispute la última fase de clasificación asiática.

Europa: camino largo y competitivo

En la UEFA, las eliminatorias arrancaron en marzo y aún se encuentran en etapas iniciales. El continente europeo dispondrá de 16 plazas directas, lo que implica un proceso largo que se extenderá hasta 2025. Dado el alto nivel de competencia, se prevé que varias potencias se definan en las últimas jornadas.

América: definición en marcha en Conmebol y Concacaf

En Sudamérica, la Conmebol mantiene su clásico formato de liguilla todos contra todos. De allí saldrán seis clasificados directos y un séptimo equipo irá al repechaje. Argentina, Brasil y Ecuador ya tienen su boleto asegurado tras su rendimiento en las primeras fechas.

Por otro lado, en Concacaf, además de los tres cupos automáticos por ser sedes, hay tres lugares directos y dos de repechaje aún en disputa. Las eliminatorias de la zona norteamericana se definirán entre septiembre y noviembre.

Oceanía: solo uno va directo

La OFC (Confederación de Oceanía) tiene una sola plaza directa. Hasta ahora, Nueva Zelanda es el equipo clasificado, mientras que el subcampeón del proceso regional deberá disputar el Repechaje intercontinental en marzo de 2026 para buscar su pase.

? Selecciones clasificadas hasta el momento (13)

Hasta este 2 de septiembre de 2025, las selecciones oficialmente clasificadas al Mundial de 2026 son:

Estados Unidos

México

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Jordania

Corea del Sur

Australia

Brasil

Ecuador

Con la ampliación a 48 selecciones, el torneo brinda la oportunidad a naciones que nunca han participado en una Copa del Mundo. De hecho, la FIFA espera que varias selecciones debutantes logren su boleto, especialmente en regiones como África, Asia y Concacaf, donde el nuevo formato amplía las posibilidades de clasificación.

Lo que sigue: septiembre será clave

La próxima Fecha FIFA de septiembre será decisiva para muchas confederaciones. Se esperan avances significativos especialmente en África, donde podrían definirse varios boletos. Además, otras zonas como Asia y América también tendrán partidos cruciales que marcarán el rumbo final hacia la Copa Mundial 2026.