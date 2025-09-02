Los Plascencia dominan a Los Peña en contundente victoria

El equipo de Flamel requirió de tres sets para apuntarse una dramática victoria a costa de Warriors, en uno de los partidos más reñidos que dejó la octava jornada de la Liga de Voleibol Rangelitos.

En el arranque del encuentro, Flamel mostró una defensiva bien coordinada y un ataque preciso, lo que le permitió adjudicarse el primer set con diferencia 25-22. Sin embargo, los guerreros no bajaron los brazos y, con una notable reacción ofensiva, emparejaron la contienda al anotarse el segundo episodio con idéntica cifra de 25-22.

Todo se definió en un tercer set dramático, en el que ambos equipos se enfrascaron en un intercambio constante de puntos. No obstante, Flamel logró cerrar mejor y con un efectivo trabajo colectivo se llevó el triunfo con parciales de 15-12.

LOS PLASCENCIA ALARGAN RACHA

En otro compromiso correspondiente a la categoría Mixta, Los Plascencia mostraron un juego contundente para vencer de forma clara a la escuadra de Los Peña.

Desde el primer silbatazo, Los Plascencia llevaron el ritmo del partido, imponiendo su juego desde la línea de saque y aprovechando los errores del rival, para imponerse con parciales de 25-18 y 25-13 que reflejaron la superioridad mostrada en la cancha.

LA FAMILIA SUMA OTRA VICTORIA

El equipo de La Familia reafirmó su buen paso en la categoría Mixta al sumar una nueva victoria, esta vez frente al conjunto de Raptors, al que superaron en dos sets.

El primer episodio fue parejo durante gran parte del tramo, pero La Familia supo aprovechar los momentos clave y cerró con ventaja de 25-21. Para el segundo parcial, el equipo familiar mostró mayor solidez en defensa y efectividad al ataque, lo que les permitió sentenciar el duelo con marcador de 25-19.