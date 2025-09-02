Contactanos
Real San Francisco arrasa en Liga Mayor de Fútbol

Josué Chávez se convierte en figura clave en la victoria del Real San Francisco

Por Edson Rojas - 02 septiembre, 2025 - 08:35 p.m.
Sin mayores dificultades, el Real San Francisco se instaló en la antesala del campeonato de la Liga Mayor de Fútbol.

La escuadra franciscana contó con una ofensiva letal y labró una goleada 5-0 sobre el Palmeiras, en disparejo encuentro de la ronda de cuartos de final que protagonizaron el sábado pasado.

Josué Chávez llegó a la liguilla con la puntería bien afinada y se despachó con 3 anotaciones para liderar el triunfo que le abrió la puerta de la fase semifinal al Real San Francisco.

Por su parte, Cristian López y Guillermo Rodríguez también aprovecharon las carencias defensivas del Palmeiras y marcaron un gol para ampliar la diferencia en el marcador, con lo que el cuadro franciscano entrará a la siguiente ronda con la moral en alto y la contundencia bien calibrada.

AVANZARON LOS AMIGOS

Javier Torres y Eduardo Mata conformaron una dupla letal, y juntos guiaron a los Amigos de Garín a la ronda semifinal, tras vencer a La Sierrita por holgada diferencia de 6-0.

Torres y Mata se despacharon con dobletes para soportar la ventaja, mientras que César Alcocer y Juan Rodríguez contribuyeron con un tanto para consumar el resultado que validó los pronósticos y puso a los Amigos en la siguiente ronda.

