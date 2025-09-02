Real San Francisco arrasa en Liga Mayor de Fútbol

Sin mayores dificultades, el Real San Francisco se instaló en la antesala del campeonato de la Liga Mayor de Fútbol.

La escuadra franciscana contó con una ofensiva letal y labró una goleada 5-0 sobre el Palmeiras, en disparejo encuentro de la ronda de cuartos de final que protagonizaron el sábado pasado.

Josué Chávez llegó a la liguilla con la puntería bien afinada y se despachó con 3 anotaciones para liderar el triunfo que le abrió la puerta de la fase semifinal al Real San Francisco.

Por su parte, Cristian López y Guillermo Rodríguez también aprovecharon las carencias defensivas del Palmeiras y marcaron un gol para ampliar la diferencia en el marcador, con lo que el cuadro franciscano entrará a la siguiente ronda con la moral en alto y la contundencia bien calibrada.

AVANZARON LOS AMIGOS

Javier Torres y Eduardo Mata conformaron una dupla letal, y juntos guiaron a los Amigos de Garín a la ronda semifinal, tras vencer a La Sierrita por holgada diferencia de 6-0.

Torres y Mata se despacharon con dobletes para soportar la ventaja, mientras que César Alcocer y Juan Rodríguez contribuyeron con un tanto para consumar el resultado que validó los pronósticos y puso a los Amigos en la siguiente ronda.