Bryan Angulo, campeón con Cruz Azul y ex de Xolos, fue herido en ataque armado en Portoviejo

Portoviejo, Ecuador.- El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo, actualmente en las filas de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, fue víctima de un atentado armado este jueves cuando se dirigía al entrenamiento de su club. Desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en el que se transportaba el delantero, a pocos metros del estadio Reales Tamarindos.

Angulo, con pasado en Cruz Azul y Tijuana de la Liga MX, resultó herido por una bala que impactó en su pierna. Pese a la gravedad del hecho, su estado de salud es reportado como estable gracias a la rápida atención médica que recibió.

dLa situación se da en un contexto tenso para el equipo manabita, ya que varios de sus jugadores, incluido Angulo, habían recibido amenazas previas a un encuentro decisivo frente a Búhos ULVR, correspondiente a la lucha por el ascenso a la primera división del fútbol ecuatoriano. El duelo está programado para este viernes 17 de octubre a las 10:00 horas.

LDU Portoviejo emitió un comunicado oficial condenando lo ocurrido y solicitando acciones inmediatas a las autoridades deportivas y de seguridad:

"Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar y generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición", expresó el club.

Además, se ha informado que dos personas fueron detenidas por su presunta implicación en el ataque.