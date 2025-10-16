Liga de Béisbol Gilberto Felán: Padres lideran tabla para postemporada

Tras concluir 13 series, la Liga de Béisbol Gilberto Felán tiene definidos los 8 equipos que protagonizarán la postemporada.

Los Padres de Fidencio Pérez finalizaron la campaña regular al frente de la tabla tras registrar 19 juegos ganados y 7 perdidos, encabezando la lista de invitados a la "fiesta grande" del circuito de pelota que coordina el Club Astros.

Por su parte, los Yankees de la familia Orozco Padilla terminaron en el segundo puesto del standing con marca de 18 victorias y 8 derrotas, seguidos por los Mets de Luis Esquivel que registraron récord de 17-9, mientras que los Piratas de la familia Aguilera y Astros de Maquinados Marrero consiguieron 15-11.

Los Charros de Gabino Vázquez lograron colarse a la postemporada con marca de 11 triunfos y 16 derrotas, lo mismo que Nationals de Héctor Martínez y Angeles de Alfonso Quiroz que finalizaron con 10-16. Por su parte, Tigres del Oriente y Gallos de Estancias quedaron eliminados, al ocupar los últimos puestos del standing con marca de 8-18 y 7-19, respectivamente.

INICIA LA POSTEMPORADA

Este domingo a las 10:30 de la mañana se jugará la primera serie de playoffs, en la que avanzará el ganador de 2 de 3 posibles encuentros.

En el campo 4 del Deportivo AHMSA, el líder Padres recibirá al equipo de Angeles, Piratas y Astros se enfrentarán en el campo 3, mientras que Mets y Charros se verán las caras en el Parque AHMSA, a la vez que los Nationals visitarán el campo de la colonia Buenos Aires para hacerle frente a los Yankees.