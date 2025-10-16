Mauricio Cantú destaca en triunfo del Independiente de Monclova en la Liga Master-Oro

El Independiente de Monclova sigue confirmándose como el candidato principal al título en la categoría 55 años y más de la Liga Master-Oro. El miércoles pasado, los independentistas consiguieron su undécimo triunfo de la campaña al golear 4-0 a la Colonia Borja.

Mauricio Cantú Garza tuvo una tarde inspirada en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, donde se despachó con 3 anotaciones para apuntalar la victoria del Independiente, mientras que José Pilar Camacho complementó la ventaja con un tanto sobre la parte final del segundo tiempo.

La victoria le valió a los independentistas para llegar a 34 unidades y reafirmar el liderato de la categoría, mientras que la Borja se quedó con 24 puntos.

VICTORIA DE LA "UNIÓN POLACA"

La escuadra del Polonia-Unión dio el salto al cuarto puesto de la tabla al llegar a 27 unidades, tras vencer a la Fiorentina por marcador de 3 goles a 1, en cotejo que formó parte de la catorceava fecha.

Juan Celerino Luna se encargó de darle ventaja a la "unión polaca", después apareció Jesús Tobías Aguilera para firmar el segundo tanto, mientras que Gustavo Ramos López ingresó de cambio en la parte complementaria y se encargó de sellar el tercero para la causa; por su parte, Luis Chávez anotó para acercar a la Fiore.

TIGRES SUPERÓ A LOS TECOLOTES

En duelo de equipos de la parte baja de la competición, los Tigres impusieron condiciones ante el Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera, al que superaron con un claro 3-0.

La victoria felina fue labrada con anotaciones de Ricardo Guerra, Otoniel Medina y Samuel Puente, misma que le ayudó a los auriazules a alcanzar a los 13 puntos, mientras que el DTCO se quedó con 9 en el penúltimo puesto de la tabla.