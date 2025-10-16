Angel Reyes lidera victoria de Los Amigos de Javier Castillo

Angel Reyes conectó un jonrón de 2 carreras, Jonathan Ovalle y Kevin Mena pasaron por la registradora con efectividad de 2-2 y juntos comandaron la ofensiva de Los Amigos de Javier Castillo en el triunfo sobre Diablos por pizarra de 7-2.

En juego que se disputó el miércoles por la noche en el Parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental, Gerardo Rivera llegó a la tierra prometida en el primer rollo para poner al frente a los pingos.

Los Amigos no tardaron en responder y en el tercer rollo comenzaron la remontada con un cuadrangular de Angel Reyes, llevándose por delante a Kevin Mena. Después, la diferencia fue extendida en la cuarta tanda con una triple producción elaborada por Isaid de la Cruz, Diego Ramírez y Jonathan Ovalle.

En el quinto episodio, Pedro Quiroz timbró la segunda anotación para los Diablos y cerró la cuenta escarlata, mientras que en la sexta entrada, Ovalle y Mena sumaron 2 carreras más para concretar el cuarto triunfo de la campaña para Los Amigos de Javier Castillo.

Por su parte, Oscar Cantú salió del círculo de pitcheo con el acierto tras una labor de 6 innings en los que admitió 2 rayitas y 4 hits, otorgó 2 pases por bolas y ponchó a 3 bateadores; Manuel Mata contribuyó con hermético relevo de una entrada, mientras que David Castillo se llevó la derrota.