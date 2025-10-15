Colonia Obrera avanza a la semifinal de Premier Plus tras vencer a Notaría Maldonado

El conjunto de Colonia Obrera logró su pase a la ronda semifinal dentro de la categoría Premier Plus al imponerse por marcador de 2 goles a 0 sobre Notaría Maldonado, en encuentro de liguilla que sostuvieron en la cancha "Chavín" Rivera.

Desde los primeros minutos, los "obreros" mostraron mayor determinación y un planteamiento ofensivo que les permitió dominar del ritmo del partido. La insistencia frente a la portería contraria rindió frutos al minuto 34, cuando Ozmar Quintanilla aprovechó un descuido defensivo y definió con precisión para abrir el marcador y encaminar a su equipo rumbo a la victoria.

En la parte complementaria, Colonia Obrera mantuvo el control del balón y generó constantes llegadas sobre la portería rival. Los "notarios", por su parte, intentaron reaccionar, pero se toparon con una zaga bien ordenada que les impidió crear peligro real.

La sentencia del encuentro llegó al minuto 75, cuando Héctor Sarabia, quien había ingresado de cambio, se hizo presente en el marcador con un disparo certero que selló el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Colonia Obrera avanzó con paso firme a la semifinal, donde se medirá al líder Guerreros Oriente en un duelo que se anticipa bastante reñido. En la otra llave, Alpine y SSN se enfrentarán por el segundo boleto a la gran final de la categoría Premier Plus.