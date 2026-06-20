Japón entrena en Monterrey para el partido número 1000 de la Copa del Mundo

MONTERREY, México — La Selección Nacional de Fútbol de Japón regresó este viernes a las instalaciones del centro de entrenamiento El Barrial, propiedad del Club de Fútbol Monterrey Rayados, con el objetivo de llevar a cabo su última sesión de prácticas de cara al histórico partido frente a su similar de Túnez, en el marco de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El encuentro, correspondiente a la actividad del Grupo F, marcará un hito sin precedentes dentro de la narrativa del balompié internacional al convertirse de manera oficial en el partido número 1,000 en toda la historia de las Copas del Mundo. Este histórico acontecimiento otorgará a la ciudad de Monterrey y al Estadio Monterrey un lugar permanente y sumamente destacado en las páginas doradas del deporte global.

Luego de completar una fase inicial de su preparación en el estado de Nuevo León a principios de este mes, la escuadra asiática se había trasladado hacia su campamento base definitivo en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. Sin embargo, tal como se tenía planificado de acuerdo con los calendarios de competencia de la FIFA, el conjunto conocido como los "Samuráis Azules" realizó el viaje de retorno a tierras regiomontanas para cumplir con las responsabilidades del torneo y afinar los aspectos tácticos definitivos antes del silbatazo inicial.

Detalles del entrenamiento final

La elección de El Barrial como sede final de prácticas ha sido recibida de excelente manera por el plantel asiático. Durante las etapas previas del certamen, figuras internacionales como el mediocampista Takefusa Kubo habían externado comentarios sumamente positivos acerca de la excelente calidad de los terrenos de juego y la infraestructura general del complejo deportivo de los Rayados, destacando que el sitio ofrece las condiciones idóneas y de primer nivel requeridas para la preparación de un torneo de magnitudes mundiales.

Expectativas para el partido

El Estadio Monterrey se reporta listo para albergar este trascendental partido de fútbol el sábado 20 de junio. El ambiente de expectación en la región ha crecido exponencialmente ante la relevancia del choque numérico, el cual contará además con una cobertura mediática internacional masiva y la atención del fútbol global. Con este último entrenamiento a puerta cerrada en El Barrial, la selección de Japón concluye su preparación táctica y se declara concentrada al cien por ciento para encarar el compromiso.