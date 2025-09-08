Buffalo Bills protagonizan remontada épica en la NFL 2025

ORCHARD PARK, Nueva York — En un arranque de temporada cargado de dramatismo, los Buffalo Bills protagonizaron una remontada memorable para derrotar 41-40 a los Baltimore Ravens en el partido inaugural de la temporada NFL 2025. Con 3:56 por jugarse y abajo por 15 puntos, el equipo logró anotar 16 puntos sin respuesta para asegurar la victoria con un gol de campo de 32 yardas de Matt Prater —suceso ocurrido justo al expirar el tiempo reglamentario.
El mariscal Josh Allen, actual MVP de la liga, firmó una actuación estelar: completó 33 de 46 pases para 394 yardas y dos anotaciones por aire, más dos touchdowns corriendo; además rompió el récord de la franquicia en touchdowns de carrera con su 67.º.
Los Ravens dominaron buena parte del encuentro gracias a Derrick Henry, quien acumuló 169 yardas terrestres y dos touchdowns, y Lamar Jackson, autor de dos pases de anotación y un touchdown por tierra. Sin embargo, un balón suelto de Henry recuperado por Buffalo y un pase fortuito a Keon Coleman marcaron el quiebre decisivo.
El partido también estuvo marcado por un incidente en gradas: Jackson respondió empujando a un aficionado que lo había golpeado en el casco durante una celebración, mientras otro fanático lanzó una cerveza a Henry. Jackson reconoció haber actuado impulsivamente y se comprometió a reaccionar de otra manera en el futuro Talksport.
Posteriormente, Allen lanzó un mensaje contundente a los asistentes que abandonaron el estadio antes del final:
"Our team didn´t quit. I think there were people that left the stadium... but have some faith next time." People.com
Con este triunfo, los Bills demuestran estar listos para desafiar a los Chiefs en la lucha por el dominio del AFC, mientras que Baltimore debe replantearse su capacidad para mantener ventajas en momentos clave