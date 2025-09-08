Aaron Rodgers brilla en debut con Steelers al vencer a Jets

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey — Aaron Rodgers, de 41 años, tuvo un debut espectacular con los Pittsburgh Steelers este domingo en el MetLife Stadium al liderar una remontada dramática y vencer 34-32 a su exequipo, los New York Jets, declarando que fue un verdadero placer demostrarles que aún puede jugar.

Rodgers completó 22 de 30 pases, acumuló 244 yardas aéreas y lanzó cuatro touchdowns, sin entregar ninguna intercepción —una actuación memorable que representa una de las mejores en un debut de temporada para el equipo de Pittsburgh.

En conferencia de prensa, el veterano mariscal reconoció el significado del partido:

"Probablemente había gente en la organización de los Jets que creía que ya no podía jugar. Fue un placer recordarles que todavía puedo."

A pesar de haber sido abucheado al ingresar al campo, Rodgers respondió con firmeza y eficiencia. Según reportes, expresó que venció a "todos los asociados con los Jets", una clara muestra de su motivación personal y revancha emocional.

Este triunfo no solo refuerza la confianza en el poderío mental de Rodgers, sino que también enciende el ambiente entre los Steelers, con un mensaje claro: el cuatro veces MVP aún tiene jerarquía y capacidad para liderar bajo presión