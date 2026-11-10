Buffalo Bills vencen a Minnesota Vikings: triunfo en la Semana 9

BUFFALO, Nueva York — Los Buffalo Bills consolidaron su condición como el mejor equipo de la Conferencia Americana tras imponerse 23-6 a los Minnesota Vikings en el partido que cerró la actividad de la Semana 9 de la NFL. El mariscal de campo Josh Allen encabezó la victoria de Buffalo al registrar 235 yardas por la vía aérea y un pase de anotación. Con este resultado, el equipo neoyorquino mejoró su marca a siete victorias y un descalabro en lo que va de la campaña regular.

Por su parte, Minnesota sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó con un registro de seis triunfos y dos caídas, lo que complica sus aspiraciones en la lucha por el primer sembrado de la Conferencia Nacional.

Desempeño de los mariscales de campo

La ofensiva de los Vikings padeció serias dificultades bajo el mando del mariscal de campo Carson Wentz, quien únicamente completó 8 de 25 pases para un total de 81 yardas y sufrió dos intercepciones durante el compromiso. Las principales armas ofensivas del conjunto visitante se vieron limitadas por el esquema defensivo local; el receptor estelar Justin Jefferson acumuló tres recepciones para 58 yardas, mientras que el corredor Jordan Mason aportó 35 yardas por tierra. La única producción de puntos para Minnesota estuvo a cargo del pateador Will Reichard.

Actuación defensiva de Minnesota

La unidad defensiva de los Vikings, que llegó a este enfrentamiento clasificada como la mejor de la liga con un promedio de 13 puntos permitidos por encuentro, mantuvo la competitividad en el marcador durante tres cuartos. El esquema de Minnesota presionó a Allen a lo largo del juego, logrando capturarlo en cuatro ocasiones y provocando una intercepción.

Al descanso, los Bills mantenían una ventaja parcial de 10-6, sustentada en la única anotación de la primera mitad mediante una recepción de 25 yardas del ala cerrada Keleki Latu tras el envío de Allen.

Para el inicio del último cuarto, la diferencia era de siete puntos a favor de los locales. Sin embargo, a falta de 6:17 minutos en el reloj del periodo final, el corredor James Cook amplió el margen con un acarreo de cinco yardas hacia la zona de anotación para colocar el marcador 20-6. Posteriormente, el pateador Tyler Bass convirtió su tercer gol de campo del juego para sellar las cifras definitivas en 23-6 a favor de Buffalo.