Revelan de qué murió Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

El futbol se encuentra de luto tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció luego de sufrir un fuerte golpe durante el partido disputado contra el FC Andorra. Días después de su fallecimiento, se dieron a conocer los primeros resultados de la autopsia que permiten conocer qué provocó su muerte.

De acuerdo con información difundida por medios españoles, el informe preliminar elaborado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife determinó que el futbolista murió a consecuencia de un traumatismo torácico de carácter accidental.

Los resultados se conocieron durante la jornada en que familiares, amigos y personas cercanas despidieron al jugador en su funeral, realizado en Navahermosa, localidad de Toledo, en el centro de España.

Sin embargo, el diagnóstico todavía no es definitivo, ya que los médicos forenses deberán completar los análisis de laboratorio y otras pruebas para establecer con mayor precisión las circunstancias médicas de su fallecimiento.

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel durante el partido?

El accidente ocurrió durante el enfrentamiento entre el CD Tenerife y el FC Andorra, cuando Jesús de Miguel disputaba un balón con el guardameta Jesús Owono.

En medio de la jugada, el portero impactó con una de sus rodillas directamente en el pecho del delantero, quien recibió un golpe de gran intensidad y terminó desplomándose sobre el terreno de juego.

La situación provocó una inmediata movilización de los servicios médicos, que ingresaron al campo para brindarle atención y posteriormente trasladarlo a un hospital.

Pese a los esfuerzos por atenderlo, el futbolista falleció horas después de haber sido ingresado al centro médico.

Tenerife prepara homenaje para despedir a su delantero

Tras la pérdida de su jugador, el CD Tenerife anunció la realización de un homenaje en memoria de Jesús de Miguel, programado para este sábado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El club invitó a sus seguidores, abonados y aficionados en general a participar en este acto para recordar al delantero y acompañar a quienes formaron parte de su trayectoria deportiva.

A través de un mensaje, la institución destacó la huella que dejó el futbolista entre quienes compartieron momentos con él dentro y fuera del terreno de juego.

El equipo también recordó que existen personas cuya presencia permanece en la memoria de una institución y de su afición, incluso después de su partida.

Mientras continúan los estudios forenses para determinar las conclusiones definitivas sobre su muerte, el futbol español despide a Jesús de Miguel, quien perdió la vida a los 30 años tras el accidente ocurrido durante un encuentro oficial.