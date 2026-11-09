CD Tenerife protegerá a la hija de Jesús de Miguel y cubrirá sus necesidades hasta los 18 años

El fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel dejó una profunda tristeza en el fútbol español, pero también motivó un gesto de solidaridad por parte del CD Tenerife. La institución anunció que asumirá el compromiso de acompañar y apoyar económicamente a Carla, la hija del delantero, hasta que alcance la mayoría de edad.

El anuncio se realizó durante el homenaje organizado en el estadio Heliodoro Rodríguez López para recordar al jugador, quien perdió la vida el pasado 3 de noviembre, a los 30 años.

Acciones del CD Tenerife

Rayco García, máximo accionista del club, fue el encargado de comunicar la decisión y aseguró que la pequeña contará con el respaldo de la institución durante su crecimiento, con el propósito de que nunca le falte apoyo.

Durante el reconocimiento, García manifestó que el club y las personas que lo integran se unirán para hacerse cargo del bienestar de Carla hasta que cumpla 18 años.

El directivo explicó que esta iniciativa busca ofrecerle estabilidad y permitir que, conforme crezca, conozca la trayectoria de su padre, así como el cariño que recibió de sus compañeros, aficionados y miembros de la institución.

Asimismo, destacó que cuidar de la familia del futbolista representa una manera de honrar su memoria y mantener presente el legado que dejó en el equipo.

Reacciones tras el fallecimiento

Por su parte, Antonio Manuel Porro Granados, director ejecutivo del Tenerife, confirmó que la ayuda no se limitará a los compromisos económicos anunciados inicialmente.

La institución también analiza otras posibilidades para ampliar el respaldo a la familia y contribuir a disminuir las dificultades económicas derivadas de la pérdida del delantero.

La muerte de Jesús de Miguel conmocionó al fútbol español. Jesús de Miguel falleció después de sufrir un fuerte impacto durante un encuentro de la Segunda División española, cuando chocó contra Jesús Owono, guardameta del Andorra.

Tras el incidente, el futbolista fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció ingresado hasta que se confirmó su fallecimiento.

La noticia provocó consternación en el entorno futbolístico, mientras que el homenaje organizado por el Tenerife sirvió para recordar al delantero y anunciar una iniciativa destinada a proteger a su hija.

Con este compromiso, el club busca que Carla crezca acompañada y tenga presente la historia de su padre, quien seguirá siendo recordado por quienes compartieron con él su trayectoria deportiva.