La Copa Oro cambia las reglas: Concacaf anuncia nuevo formato para la edición 2027

La Copa Oro tendrá una importante transformación para su edición de 2027. La Concacaf anunció modificaciones en el sistema de competencia con la intención de ofrecer partidos más atractivos desde la Fase de Grupos y permitir que las principales selecciones de la región se enfrenten antes de las rondas de eliminación directa.

El certamen mantendrá la participación de 16 equipos, pero ahora estarán distribuidos en únicamente dos grupos de ocho selecciones cada uno. La principal novedad es que los integrantes de cada sector no se enfrentarán entre sí de manera tradicional, sino que tendrán un calendario establecido mediante un sistema de clasificación.

La próxima edición comenzará el jueves 17 de junio de 2027 y concluirá el domingo 11 de julio con la disputa de la Gran Final.

Víctor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, destacó que esta modificación permitirá ofrecer encuentros de mayor interés para los aficionados desde las primeras jornadas.

El directivo señaló que la intención es generar más oportunidades para que las selecciones más fuertes de la región se midan entre ellas sin tener que esperar hasta las etapas finales del campeonato.

¿Cómo funcionará el nuevo formato de la Copa Oro 2027?

La distribución de los participantes también tendrá cambios importantes. Para conformar los dos grupos se utilizarán ocho bombos, cada uno integrado por dos selecciones.

Los equipos de cada bombo serán separados, de manera que uno quede ubicado en el Grupo A y el otro en el Grupo B. La integración de estos sectores estará determinada por el Ranking de Selecciones de Concacaf.

Una vez establecidos los grupos, los equipos serán organizados en cuatro rangos de clasificación. Cada selección deberá enfrentarse a un rival de cada rango, siguiendo una matriz de partidos previamente definida.

Con este mecanismo, Concacaf pretende equilibrar los enfrentamientos y garantizar una combinación de rivales de diferentes posiciones en el ranking regional.

Al concluir esta primera etapa, los cuatro equipos mejor ubicados de cada grupo conseguirán su boleto a los Cuartos de Final.

Los cruces también estarán establecidos: el líder del Grupo A se enfrentará al cuarto lugar del Grupo B, mientras que los demás clasificados se distribuirán siguiendo el mismo criterio de posiciones.

¿México será sede de la Copa Oro 2027?

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre las sedes, México aparece como una de las posibilidades para albergar partidos de la próxima edición.

Entre los estadios que se perfilan se encuentra el Cuauhtémoc de Puebla, inmueble que recientemente recibió encuentros del Premundial Sub-20.

Por ahora, esta posibilidad permanece sin confirmación oficial.

México defenderá su corona en 2027

La Selección Mexicana llegará al torneo como campeona vigente, luego de conquistar el título en julio de 2025 tras imponerse a Estados Unidos en la Gran Final.

La edición de 2027 también tendrá un ingrediente especial para el conjunto tricolor, pues será su primera participación en una Copa Oro bajo la dirección de Rafael Márquez.

Con un sistema de competencia renovado y la expectativa de enfrentamientos más exigentes desde la primera fase, la Concacaf busca darle un nuevo impulso a uno de sus torneos más importantes a nivel de selecciones nacionales.