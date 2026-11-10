Julio César Chávez defiende a Canelo Álvarez en la Convención del CMB

Las comparaciones entre Julio César Chávez y Saúl "Canelo" Álvarez han sido una constante en el boxeo mexicano. Sin embargo, el legendario peleador sinaloense dejó clara su postura sobre el tapatío y pidió valorar los resultados que ha conseguido a lo largo de su trayectoria profesional.

Durante la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Chávez habló sobre el presente de Álvarez y destacó sus méritos dentro del cuadrilátero. Con más de dos décadas de carrera, 14 campeonatos mundiales y títulos conquistados en cuatro divisiones diferentes, el excampeón considera que el mexicano ha alcanzado logros que ningún otro boxeador nacional había conseguido.

Sus declaraciones llegaron después de la victoria del Canelo frente a Christian Mbilli, resultado con el que recuperó el campeonato mundial de peso supermediano.

Para Chávez, estos antecedentes son suficientes para reconocer la importancia del tapatío en el deporte y dejar de lado las constantes críticas que recibe por parte de algunos aficionados.

Chávez considera que Canelo necesita una pelea memorable

Al referirse a la falta de respaldo que todavía percibe hacia Saúl Álvarez entre los seguidores mexicanos, el César del Boxeo reconoció que convencer a la afición es algo que ya no depende de él.

No obstante, consideró que una actuación especialmente intensa y competitiva podría cambiar la percepción de quienes todavía cuestionan al pugilista.

«Necesitaría una guerra el Canelo para ganarse el respeto de todos los mexicanos», expresó Chávez al analizar lo que podría acercar al tapatío al reconocimiento que busca entre los aficionados.

Reconoce los logros del campeón tapatío

Más allá de las comparaciones que suelen surgir entre ambos campeones, Julio César Chávez reconoció abiertamente la aportación de Álvarez al boxeo nacional.

El histórico pugilista destacó que el Canelo ha construido una trayectoria importante y conseguido resultados que representan un logro sin precedentes para México.

«La verdad, para mí es un gran peleador que ha hecho mucho por el boxeo mexicano y ha ganado lo que ningún mexicano ha logrado», manifestó.

Con estas declaraciones, Chávez respaldó públicamente al campeón jalisciense y reiteró que, independientemente de las opiniones divididas que genera entre los seguidores, su carrera merece respeto y reconocimiento.