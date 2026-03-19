Bulls remontan y vencen a Los Tilines en la Liga de Voleibol

En un duelo cargado de intensidad y dramatismo, el equipo de Bulls protagonizó una espectacular remontada para imponerse en tres sets ante Los Tilines, dentro de la actividad que registró la segunda jornada de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los Tilines impusieron un claro dominio en el set inicial, con mayor coordinación y efectividad en sus ataques para anotarse el parcial con relativa comodidad, sellando un 25-16 que parecía encaminarlos hacia un triunfo fácil.

Pero en el segundo episodio, la historia comenzó a cambiar. Los Toros ajustaron su esquema, mejorando notablemente en la defensa y encontrando mayor contundencia en sus remates, lo que les permitió revertir el dominio del partido. Viniendo de atrás, los cornúpetas terminaron imponiendo condiciones con parciales de 25-15 y 16-14, para quedarse con una victoria tan sufrida como merecida.

En acciones de la categoría Varonil, la escuadra de Mapaches superó sin mayores complicaciones al equipo de Ajolotes. Los del "antifaz" definieron la victoria con parciales de 25-13 y 25-18, los cuales reflejaron el nivel competitivo que impusieron en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Por su parte, los Migajeros se repusieron de un flojo inicio de partido y vencieron en tres capítulos al conjunto de Los Almanza, dentro de la división Varonil. La dinastía Almanza abrió el cotejo con ventaja de 25-22, mientras que los Migajeros respondieron con parciales de 25-20 y 15-10 para gestar la hombrada.