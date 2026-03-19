Yankees AHMSA barrer a Indios en doble jornada

Los Yankees sumaron otro par de victorias y volvieron a meterse en la puja por el liderato de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz, tras barrer a Indios en el doble cartel que disputaron el pasado domingo en el Deportivo AHMSA.

La primera confrontación fue la más reñida de la doble jornada. Isaí Durán y Dilan Campos aparecieron oportunamente en el séptimo capítulo, conectando jonrones solitarios que definieron una dramática victoria para Yankees por la mínima diferencia de 12-11. Previamente, los bombarderos fabricaron rallies de 4 carreras en la tercera y cuarta entrada para soportar la ventaja, mientras que en el montículo destacó Guillermo Ramos con relevo a partir de la cuarta tanda para anotarse el acierto, mientras que Mario Cabrera se quedó con la derrota tras relevar en la lomita a Antonio Alvarado, durante la sexta tanda.

Después, en el segundo compromiso, la novena de la familia Orozco Padilla lanzó una ofensiva de 16 imparables para labrar un triunfo por pizarra de 15-8 sobre Indios, asegurando la serie y dejando su récord en 8 juegos ganados a cambio de 2 perdidos. Kevin Orozco bateó de 5-4 con un jonrón para apuntalar el ataque de Yankees, secundado por Roberto Rodríguez y Jaziel Maldonado con efectividad de 4-3, mientras que Dilan Campos se fue de 5-2; por su parte, Guillermo Ramos tuvo otra notable salida al centro del diamante y se quedó con su segundo triunfo de la tarde, a la vez que Alexis Sánchez cargó con la derrota.