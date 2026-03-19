Colonia Miravalle reafirma su liderato tras vencer a Tigres

La Colonia Miravalle revalidó el liderato de la categoría 55 años con su cuarta victoria de la campaña, después de superar a Tigres por marcador de 3 goles contra 2 en reñido encuentro que sostuvieron el miércoles en la cancha de la colonia Azteca, dentro de la quinta jornada.

José Mauricio Luna apareció de forma tempranera para estrenar el marcador y darle la iniciativa a la "Mira"; luego apareció David Rodríguez para contribuir con el segundo tanto, mientras que Juan Luis Reyes vino desde la banca para firmar el gol que selló la ventaja azulcrema.

Por su parte, los felinos lograron recortar la diferencia por medio de un inspirado José Luis Maldonado, quien mostró su contundencia con un doblete.

La victoria le valió a la Colonia Miravalle para refrendar el liderato de la categoría con 13 puntos, y mantener la etiqueta de invicto luego de 5 fechas disputadas. A su vez, los Tigres se quedaron con la parte baja de la tabla con 4 unidades, tras registrar un triunfo, un empate y 3 derrotas.

El Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera sumó su quinta derrota de la campaña tras caer ante Legendarios Hipódromo por marcador de 2-1, en duelo que libraron sobre la cancha de la colonia 21 de Marzo.

Jorge Arévalo y José Cruz Mesta hicieron las anotaciones con las que los legendarios consiguieron su segundo triunfo de la campaña y tomaron distancia de la parte baja de la tabla; a su vez, los Tecolotes contaron con un solitario tanto de Carlos Guadalupe Vaquera, el cual no alcanzó para evitar un nuevo revés que los margina en el último puesto de la tabla, sin sumar puntos.