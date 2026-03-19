Equipo de básquetbol de la Escuela Ford 46 competirá en el Nacional

Con el Festival de la Primavera como marco, alumnos, docentes y padres de familia reconocieron al equipo de básquetbol de la Escuela Primaria Ford 46 "Benito Juárez" que participará en el Torneo Nacional de Escuelas Ford, a realizarse este fin de semana en la Ciudad de México.

Por tercer año consecutivo, el representativo de dicha primaria llevará la representación de Coahuila en la justa nacional de básquetbol infantil de categoría 2013-2014, por lo que las autoridades del plantel organizaron una emotiva ceremonia para entregar diplomas y un par de tenis a cada una de las 10 jugadoras que integran el sexteto.

Danna Varela Molina, Britany Felán Morales, Brittany Estrada Barroso, Dariela Martínez Barraza, Reyna Medrano Suárez, Itzya Reyes Rodríguez, Alexa Ríos Rodríguez, Sarah Rodríguez Mancha, Estefany Tobías Esparza y Esmeralda Vázquez Rodríguez, así como los entrenadores Mario Alberto Carrizales y Jaime Macías Juárez, recibieron los aplausos y una sonora ovación como despedida, antes de partir al certamen nacional.

"Sin duda será una experiencia inolvidable para las niñas. Para algunas de ellas, será la primera vez que se suban a un avión, la primera vez que salen de Coahuila y que visitarán una ciudad tan grande como lo es la capital del país, además la convivencia con niñas de otros estados y el nivel de competencia sumarán a dejarles una experiencia muy satisfactoria", dijo el profesor Mario Carrizales a Periódico La Voz.

El entrenador señaló que el equipo está respaldado por una intensa preparación que inició meses atrás, luego de coronarse campeón de la eliminatoria Regional que se celebró en Torreón. Además, el sexteto de la Escuela Ford 46 se fogueó participando en torneos locales de básquetbol infantil.

En la justa nacional, el equipo monclovense se encontrará con los mejores 16 equipos del sistema nacional de Escuelas Ford, buscando superar la participación de la edición anterior en la que lograron un honroso quinto lugar.