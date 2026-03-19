Álvaro Fidalgo podría debutar con México en el amistoso contra Portugal

La Selección Mexicana vuelve a encender la ilusión de su afición con una convocatoria que mezcla historia, polémica y renovación. De cara al esperado duelo ante Portugal, el técnico ha apostado por dos nombres que no pasan desapercibidos: el regreso de Guillermo "Memo" Ochoa y la posible aparición por primera vez de Álvaro Fidalgo.

El regreso del líder bajo los tres palos

Después de meses fuera del radar, Guillermo Ochoa vuelve a colocarse en la órbita del Tricolor. El veterano arquero, con una trayectoria que lo ha llevado a disputar cinco Copas del Mundo, busca extender su legado y pelear por un lugar rumbo al Mundial de 2026.

Su convocatoria no solo representa experiencia, sino también liderazgo en un equipo que se encuentra en plena transición. A sus 40 años, Ochoa sigue siendo una figura confiable, especialmente en partidos de alta exigencia como el que se avecina frente a una potencia europea.

Fidalgo, el debut que genera expectativa

La gran novedad es Álvaro Fidalgo, quien podría vivir su primera convocatoria oficial con México. El mediocampista, nacido en España y recientemente habilitado por la FIFA para representar al Tri, ha despertado enorme expectativa entre aficionados y analistas.

Tras consolidarse en el fútbol mexicano y dar el salto al fútbol europeo, Fidalgo llega como una apuesta fresca para el mediocampo. Su estilo técnico y visión de juego podrían aportar una nueva dinámica al equipo.

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Un duelo que va más allá de un amistoso

El partido contra Portugal no será un simple compromiso de preparación. Se trata de una prueba clave rumbo al Mundial de 2026, donde México será anfitrión.

Además, el encuentro servirá para medir el nivel del equipo frente a figuras internacionales y para que el cuerpo técnico evalúe tanto a veteranos como a nuevos talentos.

Entre la nostalgia y la renovación

La convocatoria refleja una clara intención: combinar la experiencia de jugadores consolidados con nuevas piezas que puedan marcar el futuro del equipo.

El regreso de Ochoa conecta con la historia reciente del Tri, mientras que la llegada de Fidalgo simboliza una nueva etapa, incluso con perfiles poco tradicionales en la selección mexicana.

México no solo se prepara para enfrentar a Portugal, sino para redefinir su identidad. Entre el peso de la experiencia y la emoción de lo nuevo, el Tri busca encontrar el equilibrio perfecto rumbo a su gran objetivo: brillar en casa en 2026.