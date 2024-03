Cade Cowell disfruta su momento en Chivas

GUADALAJARA, Jalisco 29-Feb-2024 .-El refuerzo Cade Cowell disfruta el momento que vive dentro y fuera de la cancha con las Chivas.

En el terreno de juego, el extremo por izquierda ha marcado su primer gol en Liga MX ante Pumas y previamente se estrenó con un doblete contra el Forge FC en la Concacaf Liga de Campeones.

Mientras que fuera de la cancha, Cade Cowell se ha convertido en uno de los consentidos de la afición de las Chivas que lo ovacionan y asisten a los partidos con sombreros de vaquero.

"Es lo que he estado esperando desde el primer día que llegué aquí. No podía estar más feliz. Me sentí como si fuera el momento perfecto para hacerlo. Todo el mundo estaba ahí por "Chicharito" (Javier Hernández). Fue una noche especial. Los aficionados estaban increíbles todo el tiempo. Todo el mundo cantando. Fue una sensación increíble conseguir el primer gol y ayudar al equipo a ganar", mencionó Cade Cowell en Chivas TV.

Cowell sabía lo que era Chivas por el ex entrenador Matías Almeyda y ex jugadores rojiblancos que fueron sus compañeros en el San José Earthquakes de la MLS.

"Sé cuántos aficionados tiene Chivas desde que viví en San José. Mi antiguo entrenador, Matías Almeyda, ganó todo con Chivas. Los fans lo amaban. También algunos de los jugadores como "Chofis" (Eduardo López), Oswaldo Alanís, Carlos Fierro. Obviamente escuchas historias y las ves con tus ojos desde un punto de vista diferente. Pero una vez que estás en el momento, ¡wow! Todos estos fans están aquí para ti, gritando tu nombre, festejando cuando ganas. Es realmente increíble".

"(Chivas) es un gran club que ha ganado mucho y estoy muy emocionado por venir y tratar de ganar más trofeos".

El futbolista México-americano cada vez se encuentra más integrado al grupo y expresó su relación con los compañeros de equipo.

"Todo el mundo me ha hecho sentir bienvenido. Muchos de los chicos están tratando de hablar inglés y yo estoy tratando de hablar español con ellos. Todo el mundo está tratando de hacer un esfuerzo para que me sienta en casa. Y creo que eso es lo que lo ha hecho tan fácil porque podría ser muy difícil, pero ha estado muy bien. Con los chicos más jóvenes hicimos un buen clic, con Mateo Chávez, Armando González, Leonardo Sepúlveda. Todos son geniales. Nosotros todos nos divertimos. Yo diría que el más divertido probablemente sea Alan Mozo definitivamente. Siempre está haciendo bromas. Es un gran tipo".

Además, Cade Cowell destacó la labor del capitán Víctor "Pocho" Guzmán.

"Él es definitivamente todo en uno. Tiene todo. Es un gran líder, un gran compañero, también lo pondría como el segundo más gracioso en el equipo, definitivamente. Si Mozo no fuera tan gracioso, "Pocho" sería el uno. Es un gran tipo. Desde el principio siempre me ha cuidado, así que realmente aprecio su liderazgo".