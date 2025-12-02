México se prepara para enfrentar a Portugal y Bélgica en la fecha FIFA

Duilio Davino, director de selecciones nacionales varoniles, destacó la labor de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por amarrar juegos ante equipos europeos (Portugal y Bélgica) en la fecha FIFA de marzo.

(Nos brindarán) calidad, sabemos que en Europa está el mejor fútbol y los mejores jugadores, son los mejores parámetros para nuestro equipo, porque tienen un fútbol con más técnica y dinámica", expresó Davino tras confirmarse los duelos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Sobre la que será la visita de Portugal y Cristiano Ronaldo a la Ciudad de México, Davino etiquetó que será un duelo de "orgullo".

Para nosotros es un orgullo poder enfrentar a Portugal, un equipo fuerte, con buenos jugadores en la reinauguración de nuestro estadio, para nosotros será un gran honor, esperemos sea un gran partido y seguir formando al equipo rumbo al Mundial".

Será el 28 de marzo, a las 19:00 horas, en el Estadio Azteca, que el Tricolor reciba a Portugal, en medio de una gran expectativa por la cercanía del Mundial 2026 y por la presencia de uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo.

Con Portugal y Bélgica (31 de marzo, en Chicago) en la agenda, Davino reiteró que ambas selecciones van de acuerdo a lo que pidió el seleccionador Javier Aguirre.

Estos juegos nos los pidió Javier buscar y encontrar, para medir a nuestra Selección, Bélgica es un gran equipo. Estamos muy contentos de tener este tipo de rivales, a petición de nuestro cuerpo técnico, el área de competencias de la FMF hizo un gran trabajo".

De esta manera, el federativo eleva el ánimo tras un caótico cierre de año en materia deportiva para el Tricolor, que hiló seis juegos sin ganar tras la conquista de la Copa Oro en verano pasado.

El viernes, el sorteo (del Mundial 2026), estaremos ahí, espero que sea un buen sorteo, favorable y ya vendrá el análisis de rivales, ya veremos qué nos toca y armar toda la logística", concluyó.