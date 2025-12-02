México se enfrenta a Túnez en el partido inaugural del Mundial 2026

Cumpliendo con las restricciones impuestas por FIFA para el Sorteo único del Mundial 2026, México podría estar compartiendo Grupo con Túnez (UEFA), Australia (Asia) y Nueva Zelanda (Oceanía).

De esta manera, el partido inaugural del Mundial 2026 sería México vs Túnez en la cancha del Estadio Azteca, dejando a Australia (26° en el ranking FIFA) y a Nueva Zelanda (86°) como los últimos esbozos para buscar su boleto a los 16avos de Final.

Este sería el calendario del Tri –durante la Fase de Grupos- para el Mundial 2026:

Jornada 1 / jueves 11 de junio, Vs Túnez (Bombo 3) / Estadio Azteca.

Jornada 2 / jueves 18 de junio, Vs Australia (Bombo 2) / Estadio Akron.

Jornada 3 / miércoles 24 de junio, Vs Nueva Zelanda (Bombo 4) / Estadio Azteca.

