Cal Mitchell impulsa a Piratas de Campeche a victoria sobre Acereros

En el cierre de la novena entrada, Cal Mitchell cimbró a Ryley Gilliam con batazo elevado que cruzó la cerca del jardín derecho con Jesús Fabela y Jesse Castillo a bordo, para romper el empate y gestar la victoria de los Piratas de Campeche sobre Acereros por pizarra de 7-4, asegurando la serie para los filibusteros.

Mitchell ya había pegado jonrón solitario en la segunda entrada, ante el abridor Jackson Goddard, para adelantar a los locales. Acereros respondió en la cuarta para darle la vuelta a los cartones con carreras de Jacob Rhinesmith y Alan Trejo, mientras que en el quinto capítulo, Rhinesmith pegó doblete que empujó al plato a Juan Mora y Rodolfo Amador, para extender la ventaja 4-1.

En la sexta entrada, los filibusteros emparejaron los cartones con triple producción ante el relevista Carlos Romero, quien fue castigado con jonrones de Jesús Fabela y Abraham Almonte, mientras que en el noveno episodio, la voltereta se consumó con oportuno vuelacercas de Mitchell.

Ryley cargó con la derrota y el acierto fue para Dan Kubiuk. Para hoy, el zurdo Amilcar Carreón saldrá como abridor por Acereros para tratar de evitar la limpia.