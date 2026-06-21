Diablos revalidan título tras vencer a D-backs en la final

El zurdo Adrián Ramírez lanzó 9 sólidas entradas. Uriel Mena bateó de 3-2 con una tercia de rayitas anotadas, y juntos lideraron el triunfo de los Diablos por paliza de 8-2 sobre D-backs, el cual le valió a la pandilla escarlata para conquistar la corona de la Liga de Béisbol de 40 años y más.

En el tercero y decisivo de la serie final, ayer en el Parque Infantil, los pingos le repitieron la dosis a las serpientes, como en la última instancia de la campaña anterior, y revalidaron el título del circuito.

Ante una grada abarrotada por seguidores de ambas escuadras, Diablos tomó la iniciativa en el tercer rollo con triple producción. Luego repitieron la cuota en la séptima tanda por conducto de Daniel Rubio, Jorge Córdova y Uriel Mena para ampliar la distancia, mientras que este último volvió a timbrar en la novena alta junto a Alberto Ramos para remachar la victoria que valió la corona.

Por su parte, los Diamondbacks rompieron el cero en la cuarta entrada con una anotación de Miguel Trejo, mientras que Héctor Banda cruzó el plato en la quinta con la segunda rayita, solo para darle algo de decoro al score final.

Ramírez, el ex acerero, tiró pelota de 2 carreras, 10 imparables, un pasaporte y 12 chocolates para apuntarse el acierto, respaldado a la ofensiva por Mena quien pegó de 3-2, seguido por Alberto Ramos y Daniel Rubio con efectividad de 4-2. Por D-backs, la derrota fue para el abridor Juan Cerros quien contó con relevo de Raúl Villarreal, a la vez que Miguel Trejo sobresalió en la registradora con marca de 4-4.