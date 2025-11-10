Emiliano Meza guía al Sector Oriente a una victoria 8-0 sobre CF Apaches

Emiliano Meza dio cátedra de contundencia en la cancha del Parque Xochipilli y guió a la escuadra del Sector Oriente a su segunda victoria de la campaña en la Super Liga del Norte, tras golear 8-0 al CF Apaches de Castaños.

¿Qué ocurrió?

En encuentro que se celebró el pasado domingo, la defensiva de la tribu no pudo contener a un inspirado Meza, quien firmó goles a los minutos 30, 35, 50 y 60 para liderar el triunfo y figurar como el ariete más certero de la jornada 5.

A la cuota goleadora de Emiliano Meza se sumó el capitán Cristofer Neira con anotaciones a los minutos 23 y 39 para reforzar la ventaja; a su vez, Jesús María Ríos aportó un gol al '25 y Raúl Hernández apareció al '68 con una anotación que selló los números definitivos en el marcador.

¿Cuál es el contexto general?

Con esta victoria, el Sector Oriente se colocó con 6 puntos después de 2 victorias y un par de tropiezos, mientras que el CF Apaches se estancó en la parte baja de la tabla de la división Juvenil "B", con apenas 2 puntos que son producto de 2 empates y 3 derrotas.