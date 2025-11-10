México pierde 3-1 ante Suiza: futuro incierto en el Mundial Sub 17

México dejó su clasificación en ascuas a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17.

¿Qué ocurrió?

El equipo tricolor cayó derrotado 3-1 a manos de Suiza en el último duelo del Grupo F, resultado que los deja en el tercer puesto de su sector con tres unidades, pero deberá esperar no ser rebasado en puntos por selecciones como Colombia, Qatar o Uganda para colarse como uno de los ocho mejores terceros lugares.

Pese a que los europeos desperdiciaron un penalti a los 10 minutos de juego, terminaron abriendo el marcador por cortesía de Mladen Mijajlovic, quien definió un contragolpe con un zurdazo colocado a los 17' y eso no fuera suficiente, a la siguiente jugada vino un desborde por derecha y un centro raso que el capitán Félix Contreras quiso rechazar pero complicó a su arquero Santiago López, quien alcanzó a rozar el balón, pero se metió a su propia puerta a los 20'.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Carlos Cariño mostró otra cara y Aldo de Nigris le dio el descuento a los mexicanos con un cabezazo al 57', pero no se habían terminado de reacomodar en el campo y en menos de un minuto, los suizos marcaron el tercero con el doblete de Mijajlovic para darle un baldazo de agua fría a las aspiraciones del equipo nacional.

México terminó con diferencia de goles de -2 y estará a la espera de saber si avanza o no a la siguiente ronda, mientras que Suiza y Corea del Sur sellaron su clasificación al quedar con siete unidades cada uno.