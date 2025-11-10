Allende Jr. golea 8-4 a Coyotes en el fútbol Intermunicipal de Frontera

Con un letal tridente conformado por Luis Reséndiz, Miguel Meneses y Hugo de la Rosa, el Allende Jr. consiguió su cuarta victoria de la campaña al golear por 8-4 a la escuadra de Coyotes, en cotejo que sostuvieron el domingo en la categoría Primera "B" del Fútbol Intermunicipal de Frontera.

Reséndiz dio una clara exhibición de su contundencia frente a la portería al firmar 3 anotaciones que cimentaron la ventaja allendista; Meneses y de la Rosa también mostraron su capacidad goleadora convirtiendo en un par de ocasiones, mientras que Héctor Vázquez colaboró con un tanto que redondeó el triunfo.

¿Qué ocurrió?

Por la manada, Rolando Rodríguez también se hizo notar al ataque. El dorsal "14" de Coyotes salió a la cancha con la puntería afinada y logró 3 goles, a los cuales se sumó una anotación de Jordan Lecea para recortar la diferencia en los cartones finales.

Allende Jr. llegó a 15 goles con este resultado y se acercó a la zona de clasificación, mientras que los Coyotes sufrieron su quinta derrota y se estancaron con 12 unidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

REC Audio se afianzó en la parte alta de la tabla tras vencer al Real Occi por la mínima diferencia de 3-2, en uno de los partidos más reñidos de la novena jornada. Roberto Reyes, Eduardo Reyna y Axel Reyes hicieron las anotaciones con las que Rec ligó su séptimo triunfo de la temporada y llegó a 22 unidades, consolidándose como puntero de la categoría "B". A su vez, la oncena de la colonia Occidental recortó la desventaja con goles de Alejandro Patlán y Daniel Martínez.