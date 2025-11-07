Joan Laporta quiere reabrir el Camp Nou con un homenaje a Lionel Messi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, expresó su deseo de que la reinauguración del Camp Nou se realice con un partido de homenaje a Lionel Messi, quien dejó el club en agosto de 2021 entre lágrimas y sin poder despedirse de los aficionados debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Laporta aseguró que sería el escenario ideal para rendir tributo al jugador más emblemático de los últimos tiempos del conjunto azulgrana. "Me lo imagino delante de 105 mil aficionados, con el estadio lleno. Sería una bonita forma de inaugurarlo, con un partido de homenaje a Leo", señaló el dirigente, aunque aclaró que todo dependerá de la disposición del futbolista y de la fecha oficial de reapertura del recinto.

El presidente explicó que el club trabaja en la obtención de la licencia 1B, necesaria para que el equipo pueda volver a jugar en el Camp Nou. "Si nos la dan la próxima semana, podríamos hacer un partido oficial contra el Athletic Club", comentó Laporta, subrayando que el objetivo es mantener la presión para cumplir los plazos de la obra.

Por ahora, los trabajos de remodelación continúan en distintas áreas del estadio, y aunque se maneja finales de noviembre como fecha tentativa para el regreso del Barcelona a su casa, todo dependerá del avance de las obras.