Copa Presidente Club de Golf Monclova: Torneo de Golf y Premios en Efectivo

Será el próximo sábado 29 de noviembre cuando el Club de Golf Monclova A.C. culmine su calendario de eventos del 2025 con la celebración de la tradicional Copa Presidente, la cual repartirá una importante bolsa de efectivo en premios.

Luego de varios torneos que se realizaron con gran éxito a lo largo del año, la directiva del club se dispone a clausurar la temporada con su evento principal, el cual es de convocatoria abierta para golfistas de todas las edades, tanto en rama Varonil como Femenil.

La invitación a la novena edición de la Copa Presidente va dirigida a jugadores locales y foráneos; la competencia se librará en las categorías "A", "B" y "C", en la modalidad Medal Play individual, a 18 hoyos. La inscripción tiene un costo de 600 pesos por jugador.

Como inventivo, la organización premiará con trofeos individuales a los primeros tres lugares de cada categoría. Además, entre los socios del club, se tendrá en juego la Copa Presidente para el mejor score de cada categoría.

Además, se premiará en efectivo al mejor O´yes en los hoyos 2, 4 y 6, y también habrá cena para todos los participantes y rifas de diferentes artículos de golf, al final del evento que tendrá sede en el rústico campo ubicado al Norte de la ciudad.