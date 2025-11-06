Derbi desigual entre Potros y Zorros en colonia Guadalupe

La "ola naranja" y los corceles de la colonia Tecnológico llegarán en condiciones muy diferentes al cierre de la Temporada Infantil 2025 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

Este domingo, en el emparrillado de la colonia Guadalupe, Zorros y Potros protagonizarán un derbi muy disparejo, ya que, mientras los locales están fuera de la zona de clasificación, los de la colonia Tecnológico se perfilan con sus tres categorías a los playoffs, instancia a la que avanzan los primeros 4 equipos de la tabla.

En la división U-8, el Club Potros ocupa el tercer puesto del standing y está prácticamente calificado a postemporada con 6 victorias, 2 derrotas y 12 puntos, mientras que Zorros está en la sexta posición con marca de 4-4 y 8 unidades; por otro lado, en U-10, los corceles repiten en el tercer lugar con récord de 6-2 y 12 puntos, a la vez que Zorros es sexto con 2 juegos ganados, 2 empatados y 4 perdidos, con apenas 6 unidades.

A su vez, en la categoría U-12, Potros está por redondear una participación perfecta dentro de la fase regular. Los corceles tienen el liderato tras 8 triunfos consecutivos y 16 puntos, teniendo la mejor ofensiva con 196 puntos anotados, y la mejor defensiva con apenas 20 permitidos. Por su parte, Zorros está en la séptima posición con marca de 2-2-4 y 6 puntos.

Además, la "manada guinda" buscará consolidarse como líder general de la Temporada Infantil 2025. Previo a la jornada 9 y última, los corceles aparecen al frente de la tabla de clubes con mejor desempeño con un total de 20 victorias y 4 derrotas, para una producción de 40 puntos. Le siguen Dragones de Piedras Negras con 38 unidades, Venados de Piedras Negras con 37 y Vaqueros de Acuña con 33.