Raymundo Rodríguez Conduce a Miravalle a la Final de 55 Años

De la mano del líder goleador de la Temporada 2025, Raymundo Rodríguez, la escuadra de Miravalle llegó a la final de la categoría 55 años y más.

En cotejo que se disputó el miércoles por la tarde en el llano de la colonia Azteca, el "11" de la "Mira" reafirmó su letalidad frente a la portería con un par de anotaciones para liderar la victoria de 3-1 sobre Tigres, resultado que valió el pase al juego por el campeonato.

La defensiva felina no pudo hacerle frente a Raymundo Rodríguez, quien continúa encendido en la liguilla y lo demostró con goles los minutos 12 y 48 para labrar la ventaja y convertirse en el MVP del partido. El ariete de la Miravalle sumó un total 29 dianas en la fase regular del torneo, cuota que le otorgó el título de goleo.

El tercer tanto y definitivo fue una cortesía de la propia zaga de Tigres, que cometió un penoso autogol. Por otra parte, Jesús Rivera Arellano dio la cara por los auriazules al firmar la solitaria anotación que sirvió para salvar la honrilla.

Con este resultado, Miravalle llegará a la final como favorito tras una sólida actuación tanto en la temporada regular como en liguilla. La escuadra aurinegra cerró la justa como sublíder con 31 puntos, luego avanzó en cuartos de final con un contundente 4-0 sobre Legendarios Hipódromo, y en semifinales dio cuenta de unos Tigres que dieron la sorpresa al eliminar al líder Independiente.