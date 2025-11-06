Colonia Borja busca bicampeonato en la Liga de Fútbol Master-Oro

Tras golear a la Colonia Obrera, el conjunto de la Colonia Borja buscará repetir el campeonato de la categoría 55 años y más en la Liga de Fútbol Master-Oro.

El conjunto fronterense avanzó a la final sin mayores contratiempos, después de superar a los obreros con un holgado marcador de 4-0 en cotejo que sostuvieron el miércoles en la cancha de la Unidad Deportiva “Papo” Ríos.

La Borja contó con una contundente y variada ofensiva que supo aprovecharse de un rival que quedó diezmado tras sufrir un par de expulsiones. Félix Romero y Jesús Montoya anotaron en la primera mitad del partido para darle la ventaja al conjunto borjista, mientras que Román Bernal Briones y Gerardo Esquivel contribuyeron con un tanto respectivamente, para darle tintes de goleada al resultado.

Por su parte, el equipo de la Obrera se vio bastante disminuido luego de quedarse con 9 hombres en la cancha. Miguel Ángel Cerda y Mario Peña Macías incurrieron en acciones inapropiadas que fueron sancionadas por el silbante Carlos Casas con la tarjeta roja directa.

El pasado mes de junio, la Colonia Borja se proclamó campeón de la categoría 55 años y más en la edición veraniega del Fútbol Master, tras vencer por 3-2 en penaltis al Independiente de Monclova. Ahora, la oncena fronterense buscará el “bi” el próximo miércoles, al enfrentar a Miravalle en una final que se anticipa bastante reñida y emocionante.