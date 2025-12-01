Auténticos Tigres ganan campeonato de Liga Mayor en Monterrey

Los monclovenses Jorge Piña, Iván Neavez y Carlos Moreno formaron parte del equipo de los Auténticos Tigres de la UANL que el pasado fin de semana conquistó un histórico campeonato de Liga Mayor de la ONEFA, coronándose en una de las finales más emocionantes de los últimos años.

El triunfo se selló el pasado viernes en el emparrillado del Estadio Banorte de Monterrey, donde los felinos se impusieron por marcador de 33-30 a los Borregos del Tecnológico de Monterrey. Además del título de la Conferencia de los 14 Grandes, los Auténticos Tigres lograron un hito adicional al poner fin al invicto como local de los Borregos, quienes acumulaban 33 victorias consecutivas en casa.

Los Auténticos Tigres logran un hito al vencer a los Borregos

En el roster campeón de la Universidad Autónoma de Nuevo León figuró Pedro Piña con el número 89, Iván Neaves con el 40 y Carlos Moreno con el 46 en el jersey, formando parte de la histórica campaña de la escuadra felina. Los tres jugadores fueron parte fundamental del exitoso desempeño del conjunto universitario durante toda la campaña, aportando en sus respectivas posiciones para consolidar una temporada memorable para la UANL.

Jorge Piña seleccionado para el Tazón Azteca 2025

Por otra parte, para cerrar con broche de oro su extraordinario año, el auriazul Jorge Piña fue seleccionado para participar en la próxima edición del Tazón Azteca, que se disputará el 13 de diciembre de 2025. Su convocatoria lo ratifica como uno de los grandes referentes no solo de los Auténticos Tigres, sino también del fútbol americano monclovense, que continúa proyectando talento a nivel nacional.

Monclova reafirma su papel como semillero de talento en fútbol americano

Con este campeonato y la presencia de jugadores locales en la élite del fútbol americano universitario, Monclova reafirma su lugar como semillero de figuras que siguen dejando huella en los emparrillados del país.