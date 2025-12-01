Cenfor Pony Alvarado avanza a semifinales tras golear a Leones

La escuadra del Cenfor "Pony" Alvarado accedió sin complicaciones a la ronda semifinal de la categoría Juvenil "A", con una contundente exhibición que le permitió golear a Leones por marcador de 4-0, en la cancha del Parque 1.

Los dirigidos por Alberto Alvarado ejercieron una clara superioridad en el terreno de juego y contaron con un ataque certero que pudo reflejar dicha superioridad en el tanteador.

Abner García lideró la ventaja de los "ponys" con par de anotaciones en la primera mitad del partido; posteriormente, Gerson Jiménez apareció en la parte complementaria con 2 tantos más para darle tintes de goliza al resultado frente a unos inofensivos felinos.

Cenfor Pony Alvarado muestra su poderío en el campo

El Cenfor "Pony" Alvarado se instaló en la antesala del juego por el título tras vencer a la Colonia Obrera por marcador de 3-1, en partido de la ronda de cuartos de final de la categoría Juvenil "A".

La escuadra escarlata tomó una ventaja tempranera con gol de Giovani Hernández, mientras que Diego Padilla y Denilson Gutiérrez contribuyeron con un tanto para extender el dominio sobre el conjunto obrero, el cual alcanzó a salvar la honrilla con solitario tanto de Mario Vázquez.