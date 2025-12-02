New England Patriots vencen a Giants 33-15 en Monday Night Football

Los New England Patriots consolidaron su posición como uno de los principales contendientes en la NFL tras vencer con autoridad a los New York Giants por 33-15 en el Monday Night Football de la Semana 13.

Con esta victoria, los "Pats" mejoraron su marca a 11-2, logrando su décimo triunfo consecutivo, y ahora presumen el mejor récord de toda la NFL, superando a los Denver Broncos (10-2).

¿Cómo fue la actuación de Drake Maye en el partido?

El quarterback de los Patriots, Drake Maye, tuvo otra actuación de alto nivel en su segunda temporada profesional, reforzando su candidatura en la carrera por el premio al MVP (Jugador Más Valioso) de la liga.

Estadística

Rendimiento de Drake Maye

Pases Completos 24 de 31

Yardas 282

Touchdowns (TD) 2

Pérdidas de Balón 0

El contraste fue notable con su principal contendiente, Matthew Stafford, quien tuvo un partido complicado con dos intercepciones, incluyendo una de regreso para touchdown (pick-six), en la derrota de Los Angeles Rams ante los Panthers.

Detalles de la victoria de los Patriots sobre los Giants

Con su marca de 11-2, los Patriots ahora controlan la ruta hacia la cima de la AFC (Conferencia Americana), lo que les permitiría asegurar la ventaja de localía a lo largo de los Playoffs en Foxborough. El equipo de New England llega en su mejor momento del año, manteniendo el impulso con un calendario favorable para sostener su posición rumbo a enero de 2026.

Impacto de la victoria en la clasificación de la AFC

La victoria de los Patriots no solo reafirma su dominio en la NFL, sino que también les coloca en una posición privilegiada para los próximos encuentros, consolidando su estatus como favoritos para llegar lejos en la temporada.