Joven boxeadora de Monclova, Suseth Hernández Reyes, en Selección Nacional de Boxeo

Con tan solo 16 años, la boxeadora monclovense Suseth Hernández Reyes se ha ganado un lugar en la Selección Nacional de Boxeo, tras ser convocada para representar a México en el Campeonato Internacional BOXAM 2025, el cual se celebrará en Alicante, España, a principios de octubre.

La pugilista, conocida en el entorno local como "Susy" Hernández, expresó su emoción y orgullo por este logro que corona años de disciplina y entrega al deporte de los guantes. "Me siento muy feliz por esta convocatoria. Es el resultado de mucho esfuerzo, dedicación y disciplina durante estos dos años que llevo entrenando", declaró con entusiasmo.

Bajo la dirección del entrenador Pavel Castro en el Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro, Suseth ha intensificado su preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas y técnicas al certamen internacional.

"El entrenamiento se ha vuelto más exigente, estamos trabajando más en la parte del acondicionamiento físico, haciendo ejercicios de velocidad, fuerza y corrigiendo detalles técnicos. Quiero estar en el mejor nivel posible y demostrar que las mujeres también podemos. Es un honor representar a mi gimnasio, a Coahuila y a México", afirmó.

Además del esfuerzo deportivo, Hernández Reyes también enfrenta el reto económico que implica su participación en el campeonato. La joven boxeadora ha emprendido diversas actividades para recaudar fondos y costear el viaje a España, como boteos y rifas, con el respaldo de padres, familia y compañeros del gimnasio.

"Hemos estado boteando y haciendo rifas, y vamos bien gracias a Dios. Ahí la llevamos y yo confío en que lograré juntar el dinero necesario para cumplir este sueño de competir en un torneo internacional", comentó.

La pugilista también hizo un llamado a la comunidad para que se sume a esta causa: "Con el apoyo de mis papás, mi familia y mis compañeros del gimnasio, hemos estado organizando todo esto. Ellos comparten esta ilusión conmigo. A quienes deseen apoyarnos, toda colaboración es bien recibida y yo estaré muy agradecida".

Con una corta pero sólida trayectoria en el boxeo, Suseth Hernández se perfila como una promesa del boxeo femenil mexicano. Su participación en el BOXAM 2025 no solo representa una oportunidad de crecimiento personal y deportivo, sino también una plataforma para poner en alto el nombre de Monclova dentro del box amateur.