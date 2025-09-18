Skate to Milano 2025: El desafío de Donovan Carrillo

Donovan Carrillo vuelve a la pista donde se convirtió en pionero del deporte mexicano. Casi tres años después de su debut olímpico en los Juegos de Invierno de Beijing 2022, el patinador artístico buscará repetir la hazaña y asegurar un boleto rumbo a Milano-Cortina 2026. Lo hará con un programa que representa un giro narrativo en su carrera, una coreografía que inicia con las notas de "My Way", la canción que desde hace décadas forma parte de la memoria cultural universal y que ahora se entrelaza con la historia personal del jalisciense.

El torneo clasificatorio de la ISU, bautizado como Skate to Milano 2025, reúne a los patinadores que aún buscan un sitio en la justa invernal. En la rama varonil hay 17 lugares en juego, de los cuales cinco corresponden a la categoría individual masculina. Allí aparece Carrillo, el rostro de los deportes invernales en México, en una temporada donde los atletas del país han brillado en múltiples escenarios: Isaac del Toro en el ciclismo, Osmar Olvera en clavados, Andrea Becerra en tiro con arco y Uziel Muñoz en el lanzamiento de bala. Ahora es turno del hielo.

La elección de "My Way" no es casualidad ni un simple recurso musical. Durante años, la abuela materna de Carrillo le pidió que patinara con esa melodía, un deseo que él postergaba bajo la idea de que era necesario un instante especial. Ese momento llegó.

Siempre me encantó, pero de alguna manera la estaba guardando para un instante importante, y creo que la temporada olímpica es el escenario perfecto", confesó en entrevista con Olympics.

El popurrí de canciones que diseñó junto a su equipo creativo arranca con "My Way" y se transforma en un homenaje a Elvis Presley con piezas como "Trouble", "Jailhouse Rock" y "A Little Less Conversation".

Para Carrillo, este programa significa salir de la zona de confort, pues rompe con la tradición de mantener siempre una base latina en sus rutinas.

México tiene mucho que aportar en la música, en el deporte, en muchas cosas, pero en esta temporada quise ofrecer un espectáculo que también conecte con el público internacional", señaló.

El vínculo con Presley surgió después de ver la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann en 2022. Más allá del mito musical, Carrillo se identificó con los desafíos y la autenticidad del ídolo estadunidense. Esa conexión fue suficiente para dar un nuevo giro a su carrera, convencido de que la esencia del "Rey del Rock and Roll" también podía transmitirse en el hielo.

Carrillo se convirtió en Beijing 2022 en el primer patinador mexicano en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Aquella presentación quedó registrada como uno de los momentos más emocionantes del deporte nacional. Ahora, con 25 años, busca consolidar ese legado con un segundo ciclo olímpico que lo reafirme como referente de los deportes invernales en México.

El camino no es sencillo. El certamen en Beijing concentra a algunos de los patinadores más talentosos que quedaron fuera del reparto inicial de plazas. La presión es grande: solo los cinco primeros en la clasificación masculina lograrán avanzar a Milano-Cortina. Para Carrillo, el reto va más allá del resultado, pues representa también la oportunidad de demostrar que el hielo puede ser un terreno conquistado por México.

En paralelo, otros atletas nacionales intentarán extender la presencia tricolor en la justa invernal. Andrea Montesinos buscará un boleto en la prueba individual femenil, mientras que la pareja de danza sobre hielo conformada por Harlow Stanley y Seiji Urano intentará colarse entre los mejores de su disciplina.

Programa corto: viernes 19 de septiembre, 8:00 pm (hora de la Ciudad de México)

Programa libre: sábado 20 de septiembre, 11:45 pm (hora de la Ciudad de México)

Clasificación: sólo los cinco primeros lugares obtendrán el pase olímpico

Harlow Stanley y Seiji Urano (danza rítmica): programa 18 de septiembre, 10:15 pm; danza libre 20 de septiembre, 8:00 pm.

Deben terminar en los primeros cuatro lugares para clasificar.

Andrea Montesinos (individual femenil): programa corto 19 de septiembre, 4:00 am; programa libre 20 de septiembre, 3:15 am.

Necesita ubicarse en el top 5 para asegurar boleto.