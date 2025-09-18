Migajeros remonta y vence a Sharks en la Liga de Voleibol Rangelitos

La escuadra de Migajeros tomó el control del partido a partir del segundo set y terminó sumando una victoria más en la categoría Varonil de la Liga de Voleibol Rangelitos, tras superar al sexteto de Sharks.

En cotejo que se escenificó en el Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, los escualos se pusieron al frente tras dominar el primer set con parciales de 25-23; sin embargo, en el segundo episodio, los Migajeros iniciaron una fenomenal reacción que les permitió gestar la remontada.

El encuentro se niveló tras una abultada ventaja de 25-10 para los Migajeros en el set intermedio, mientras que en el definitivo, la victoria fue sellada con cartones de 15-10

LVM Y JAGUARES SALIERON AVANTE

El sexteto de LVM mostró un juego lucido y preciso al vencer a Sharks en apenas dos sets, en otro duelo que se disputó dentro de la décima jornada. LVM dominó el encuentro con parciales de 25-15 y 25-20, para agenciarse una rápida victoria.

Por su parte, los Jaguares hilvanaron otro resultado positivo tras imponerse ante Raptors en dos capítulos. La escuadra felina confirmó su buen paso en la presente justa y dio un paso firme hacia los playoffs, al imponerse claramente con parciales de 25-23 y 25-20.