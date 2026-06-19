Así fue la TERRIBLE LESIÓN de un jugador de Canadá ante Qatar

La selección de Canadá vivió momentos de preocupación durante su compromiso frente a Qatar en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, luego de que el mediocampista Ismaël Koné sufriera una lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego bajo atención médica especializada.

El incidente se registró al minuto 51 del encuentro, cuando Koné disputaba un balón en la zona izquierda del mediocampo junto al qatarí Assim Madibo. Tras el contacto, el jugador canadiense quedó tendido sobre el césped, lo que provocó el ingreso inmediato del cuerpo médico para asistirlo.

La gravedad de la situación obligó a los servicios médicos a inmovilizar una de las piernas del futbolista antes de retirarlo del campo. Mientras se desarrollaba la atención, jugadores de ambos equipos siguieron de cerca la evolución de la jugada y del estado del mediocampista.

Inicialmente, el árbitro sancionó la acción con tarjeta amarilla para Madibo. Sin embargo, tras recibir la recomendación del VAR para revisar la jugada, el silbante observó nuevamente las imágenes y modificó su decisión. La amonestación fue anulada y el futbolista de Qatar recibió la tarjeta roja directa.

Hasta el momento no se ha emitido un informe médico oficial sobre la condición de Koné, por lo que Canadá permanece a la espera de conocer el alcance de la lesión de uno de sus habituales titulares en el centro del campo.

La situación representa una preocupación adicional para el conjunto canadiense, que disputa una etapa decisiva del torneo y busca mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.