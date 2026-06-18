La Selección Mexicana vence a Corea del Sur en Guadalajara

La Selección Mexicana firmó una actuación memorable en el Estadio Guadalajara este jueves 18 de junio, tras derrotar a su similar de Corea del Sur en un electrizante compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Mexicana se impone a Corea del Sur en un emocionante partido en Guadalajara.

El conjunto comandado por Javier Aguirre supo sortear la sensible baja de su capitán, César Montes. Ante su ausencia, figuras de la talla de Luis Romo, Edson Álvarez y el guardameta Raúl Rangel dieron un paso al frente para liderar y cargar con el peso del combinado nacional en un escenario de máxima exigencia.

Con la ausencia de César Montes, Javier Aguirre confía en sus jugadores clave para el triunfo.

Con este importante resultado, la escuadra azteca mantiene su hegemonía histórica sobre el cuadro asiático en justas mundialistas. Pero lo más importante: México amarró oficialmente su clasificación a los dieciseisavos de final y se trepó a la cima del Grupo A.

México se posiciona en la cima del Grupo A y asegura su lugar en la siguiente fase.

Lo que viene: El Tricolor cerrará la fase de grupos midiéndose ante la República Checa, un duelo clave para ratificar el liderato de cara a la ronda de eliminación directa.