México asegura LIDERATO del grupo; jugará siguiente ronda en el Azteca

La selección mexicana dio un paso firme en su camino dentro del torneo al imponerse por 1-0 a Corea del Sur en un encuentro intenso y disputado, resultado que le permitió confirmar el liderato del Grupo A y asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentó a un rival que apostó por el control del balón y largas secuencias de posesión, mientras que México respondió con un planteamiento enfocado en la lucha por el mediocampo y la presión constante. La estrategia rindió frutos en un duelo marcado por el esfuerzo físico y las pocas oportunidades claras de gol.

La jornada comenzó con noticias favorables para el combinado mexicano gracias al empate 1-1 entre Chequia y Sudáfrica, resultado que fortaleció su posición en la clasificación. Con seis unidades acumuladas, México conserva ventaja sobre Corea del Sur y mantiene el control de su destino en el grupo.

Aguirre sorprendió desde el inicio con modificaciones en su alineación. Luis Romo y Erik Lira asumieron la responsabilidad de reforzar la zona media, mientras que Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora permanecieron en el banquillo. La apuesta buscaba incomodar el juego técnico de los asiáticos y aumentar la intensidad en la recuperación del balón.

Durante la primera mitad, Corea del Sur generó momentos de peligro y controló ligeramente la posesión. Jugadores como Lee Kang In y Heung Min Son pusieron a prueba a la defensa mexicana, aunque sin lograr romper el marcador. México, por su parte, tuvo dificultades para encontrar espacios ante una defensa bien organizada.

El único tanto del encuentro llegó en la segunda parte tras una acción desafortunada dentro del área surcoreana. Un intento de intervención del guardameta Seung Gyu Kim terminó en una jugada confusa que dejó el balón suelto, situación que Luis Romo aprovechó para enviar el esférico al fondo de la red y desatar la celebración en las tribunas.

Tras la anotación, Corea del Sur incrementó la presión en busca de la igualdad. Aguirre respondió con ajustes en el mediocampo y movimientos defensivos para proteger la ventaja. Raúl Jiménez estuvo cerca de ampliar la diferencia, mientras que Santiago Giménez sumó minutos tras ingresar en la recta final del compromiso.

En los minutos decisivos, la figura del portero mexicano Rangel resultó fundamental al evitar el empate con una intervención clave ante un remate peligroso de Guesung Cho. Su actuación permitió mantener intacta la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este resultado, México fortalece sus aspiraciones en el torneo, avanza como líder de grupo y mantiene viva la ilusión de seguir avanzando en la competencia bajo el mando de Javier Aguirre.