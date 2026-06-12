Gilberto Mora debuta como el futbolista mexicano más joven en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO — El centrocampista ofensivo Gilberto Mora se convirtió este jueves en el futbolista mexicano más joven de la historia en disputar un partido de la Copa del Mundo, tras ingresar al terreno de juego durante el encuentro inaugural de la justa de la FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Con apenas 17 años y 6 meses de edad, el jugador de los Xolos de Tijuana rompió una marca histórica dentro del balompié nacional que se había mantenido vigente durante casi siete décadas, consolidando su nombre en las páginas de oro del deporte mexicano.

Gilberto Mora supera el récord histórico de Manuel Rosas

El debut de Mora en la máxima vitrina del futbol internacional superó el récord que ostentaba el exfutbolista Manuel Rosas desde la primera edición de la Copa del Mundo celebrada en Uruguay 1930. En aquella ocasión, Rosas debutó con el combinado azteca a la edad de 18 años y 2 meses.

La decisión del director técnico Javier Aguirre de enviar al joven originario de San Luis Potosí a la cancha del Coloso de Santa Úrsula no solo representó un ajuste táctico en el esquema del partido inaugural, sino que oficializó el relevo generacional que la Selección Mexicana busca proyectar de cara al torneo que coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Trayectoria y ascenso de la joven promesa de Tijuana

A pesar de su corta edad, Gilberto Mora ha mantenido un ascenso acelerado en su carrera profesional. El juvenil ya acumulaba experiencia previa en la Primera División de México con el Club Tijuana, donde sus actuaciones llamaron la atención del cuerpo técnico de la selección absoluta para integrarlo a la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026.

El ingreso de Mora al partido frente a Sudáfrica fue recibido con ovaciones por parte de los aficionados locales en el Estadio Azteca, quienes atestiguaron el inicio de una nueva era en las participaciones mundialistas de México, con un plantel que busca combinar la experiencia de sus referentes consolidados con el dinamismo de sus nuevas promesas.