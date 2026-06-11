Copa del Mundo 2026: Corea del Sur logra victoria ante República Checa

El Estadio Akron fue testigo de un debut electrizante en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026. En un choque que fue de menos a más, el combinado de Corea del Sur reaccionó a tiempo para superar 2-1 a una combativa República Checa, sumando así sus primeros tres puntos del torneo. Con este triunfo, la escuadra asiática se quita de encima una losa pesada, logrando ganar su primer encuentro de una justa mundialista por primera vez desde el año 2010.

La primera mitad ofreció un duelo táctico muy cerrado. Los surcoreanos intentaron imponer condiciones mediante transiciones rápidas comandadas por Son Heung-min, pero se toparon con un muro defensivo europeo muy bien plantado. Sin demasiadas ocasiones claras de peligro, el árbitro pitó el final de los primeros 45 minutos con un pálido empate a cero.

El guion cambió por completo en el complemento. Al minuto 58, la pizarra se inauguró a favor de los europeos. Tras un largo y peligroso saque de manos ejecutado por Vladimír Coufal, el defensor Ladislav Krejcí se levantó dentro del área para conectar un testarazo implacable que significó el 0-1.

El castigo despertó el orgullo de los "Tigres de Asia". Al minuto 67, Lee Kang-in frotó la lámpara y sacó un pase milimétrico para Hwang In-beom, quien controló en zona de peligro y definió con categoría para poner el empate 1-1.

Tras un susto coreano por un gol anulado a Chequia por posición adelantada, llegó la recompensa para los de rojo. Al minuto 80, el propio Hwang In-beom se vistió de asistente y mandó un servicio venenoso al corazón del área; ahí apareció el revulsivo Oh Hyeon-gyu para empujar el balón al fondo de las redes y firmar el 2-1 definitivo.

Luego de completarse la primera fecha de actividad (tras la victoria previa de México 2-0 sobre Sudáfrica), el sector es liderado por los aztecas gracias a la diferencia de goles, seguidos muy de cerca por los coreanos con las mismas tres unidades. En el fondo, checos y sudafricanos se quedan momentáneamente sin puntos. El liderato del grupo estará en juego en la segunda jornada cuando Corea del Sur choque las caras ante el local México, mientras que la República Checa y Sudáfrica disputarán una auténtica "final" para mantener vivas sus esperanzas en el torneo.