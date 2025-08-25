Lucas Paquetá y João Pedro, sorpresas en convocatoria de Brasil

Ausencia de Vinícius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos partidos de la clasificada Selección de Brasil en la eliminatoria sudamericana del Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar tras casi dos años de ausencia, pero no se concretó por 'un pequeño problema' físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa en Río de Janeiro.

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades.

Brasil (3°) enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Río y cinco días después visitará a Bolivia (8°) en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.