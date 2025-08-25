Jesús Alejo lidera la ofensiva de los Mets en una jornada perfecta

Los Mets extendieron su buena racha en la Liga de Béisbol Gilberto Felán tras barrer en doble cartelera a los Nationals, durante la sexta jornada del calendario regular.

En el primer duelo sobre el diamante del Parque AHMSA, los metropolitanos se impusieron de forma contundente con pizarra de 14 carreras a 4, impulsados por una ofensiva comandada por Jesús Alejo quien tuvo una jornada perfecta en la caja al irse de 4-4 y aportar 3 carreras anotadas, mientras que Miguel Vázquez bateó de 4-2 y contribuyó con 2 timbres.

Los Mets marcaron diferencia desde el arranque del juego al producir 3 carreras en la primera entrada, misma dosis que repitieron en la tercera, mientras que la artillería volvió a detonar en el quinto inning con un rally de 5 anotaciones para sellar el resultado.

El triunfo en la lomita fue para Daniel Hernández, quien ingresó como relevo y trabajó 4 entradas y un tercio, a la vez que el abridor Sebastián Castillo cargó con la derrota.

Posteriormente, en el segundo compromiso, los Mets tuvieron que emplearse a fondo para lograr una victoria más cerrada, imponiéndose por 5 carreras a 4 en un duelo que se definió en la parte baja de la sexta entrada.

Los metropolitanos tomaron ventaja temprana con anotaciones de Luis Esquivel y Axel Alejo en la tercera entrada. Sin embargo, fue en la sexta tanda cuando definieron el partido con un ataque clave en el que Ángel Ramírez, Mateo Moreno y Jesús Fuentes cruzaron el plato para asegurar la victoria.

El triunfo fue para Abraham Mata, quien respondió con un relevo efectivo, mientras que Santiago Martínez sufrió el descalabro lanzando toda la ruta. Con esta limpia, los Mets mejoraron su marca a 9 victorias por 3 derrotas y se afianzaron en la parte alta del standing, en tanto, los Nationals dejaron su récord en 7-5.