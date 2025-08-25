D-backs aplastan a Potros en un enfrentamiento memorable

Con ataques tempraneros de 6 carreras en la primera entrada y de 5 en la segunda, los D-backs soportaron una victoria por paliza de 14-5 sobre Potros en enfrentamiento que sostuvieron el pasado sábado, en el Parque Infantil.

Las serpientes no tardaron en mostrar su poder ofensivo y en el primer rollo elaboraron una producción determinante de 6 rayitas; posteriormente, la ventaja fue ampliada en el segundo rollo con timbres de Néstor Zertuche, Jesús Ramírez, Luis Rodríguez, Antonio Arizpe y Miguel Trejo.

En la cuarta entrada, el mismo Trejo contribuyó con una rayita más, después, el cubano Lisban Correa anotó en la séptima y Juan Reyes llegó al plato en el octavo capítulo con la anotación que selló la victoria.

Por su parte, los corceles descontaron en el primer episodio con una anotación de Jesús Fuentes, mientras que en la cuarta tanda, la diferencia se acortó con un rally de 4 carreras elaborado por Ramiro de la Cruz, Julián Esparza, Julio Nolasco y Martín Pérez.

En el montículo, Armando Martínez salió triunfador después de lanzar toda la ruta con saldo de 5 carreras y 13 imparables permitidos, dio 7 boletos y abanicó a 4 rivales, mientras que la derrota fue para Juan Barrón.

Por su parte, en la caja de bateo destacó Héctor Banda con tercia de sencillos en 3 apariciones, seguido por Lisban Correa quien bateó de 5-3 con tercia de dobletes y Jesús Ramírez de 5-3.