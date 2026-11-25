La serie por el campeonato de la temporada 2026, edición 75 de la Liga de Béisbol Prendamos Monclova, tendrá un escenario de lujo con el estadio Kickapoo Lucky Eagle como sede de la batalla por el gallardete. Este domingo, los Mets de Gilberto Felán y Seguridad Pública protagonizarán el duelo por el título, en una confrontación que reunirá a los dos mejores equipos de la campaña.

Para dar mayor realce a la jornada, el Club Deportivo y Social Astros, encargado de la liga, prepara una ceremonia especial que incluirá la presentación de jugadores y el lanzamiento de la primera bola. La serie se disputará a ganar 2 de 3 encuentros y arrancará este domingo con doble cartelera, a siete entradas cada duelo, a partir de las 10:30 horas. En caso de dividir honores, el tercer y definitivo compromiso se celebrará la próxima semana, a nueve entradas.

Se anticipa una final sumamente disputada, pues estarán frente a frente dos novenas que demostraron su capacidad a lo largo de una temporada regular. Seguridad Pública tiene como mánager a Edwin Salas, mientras que los Mets son dirigidos por Miguel Montemayor; ambos estrategas cuentan con planteles de calidad para afrontar la disputa por el máximo trofeo del circuito.

En su camino a la gran final, los Mets despacharon en dos encuentros a los Piratas, mientras que Seguridad Pública necesitó tres juegos para superar a los Astros y asegurar su boleto a la última instancia. De esta manera, ambas novenas abrirán este domingo la batalla por la corona en la casa de los Acereros, con acceso abierto al público para disfrutar del espectáculo y respaldar a sus equipos favoritos.